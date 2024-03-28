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План "золотого миллиарда" уже в деле

План "золотого миллиарда" уже в деле

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "ЗОЛОТОМУ МИЛЛИАРДУ" — ВСЁ, СМЕРТНЫМ — НИЧЕГО. КТО СПРЯТАЛСЯ ЗА ШИРМОЙ? НАЗЫВАЕМ ИМЕНА АНАСТАСИЯ БАКАНОВА Кто бы мог подумать, что в 21 веке будет столько глобальных политических потрясений, кризисов, эпидемий и смертей.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Вот они пидоры извращенцы от которых нужно избавиться как от бешенных крыс в первую очередь.
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12 час.

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