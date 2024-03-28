План "золотого миллиарда" уже в деле

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "ЗОЛОТОМУ МИЛЛИАРДУ" — ВСЁ, СМЕРТНЫМ — НИЧЕГО. КТО СПРЯТАЛСЯ ЗА ШИРМОЙ? НАЗЫВАЕМ ИМЕНА АНАСТАСИЯ БАКАНОВА Кто бы мог подумать, что в 21 веке будет столько глобальных политических потрясений, кризисов, эпидемий и смертей.