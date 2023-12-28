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Схватка у ладьи Харона или новое поражение короля Ритуала.

Схватка у ладьи Харона или новое поражение короля Ритуала.

При чтении этой новости в голове почему-то настойчиво звучало "Ты не вейся, черный воооорон, над моею головой, ты добычи не дождешься…", и вот, собственно, почему: ЗАО «Ритуал-Сервис» "похоронного короля" и не прошедшего в Госдуму кандидата от "Партии пенсионеров" Олега Шелягова обвиняет крупнейшего игрока сегмента — подконтрольное мэрии Москвы ГБУ «Ритуал» наличии у них первоочередного доступа […] Сообщение Схватка у ладьи Харона или новое поражение короля Ритуала.

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