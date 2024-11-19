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Слюсарь: В Ростовской области сбили БПЛА, один человек ранен

Слюсарь: В Ростовской области сбили БПЛА, один человек ранен

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима в ночь с понедельника на вторник атаковали областную территорию при помощи боевых дронов.

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