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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 7 августа (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 7 августа (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Алексей Майшев 11:26 Бойцы 50‑й отдельной бригады «Варяг» уничтожили АЗС и цистерны с ГСМ ВСУ 11:16 Беспилотник ВСУ нанес удар по Белгороду, пострадали три человека Женщину со множественными ссадинами руки и двух мужчин, у которых предварительно диагностировали акубаротравмы, для обследования бригады СМП транспортируют в городскую больницу №2 г.

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