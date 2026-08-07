Актуальная информация об обстановке на линии фронта 7 августа (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Алексей Майшев 11:26 Бойцы 50‑й отдельной бригады «Варяг» уничтожили АЗС и цистерны с ГСМ ВСУ 11:16 Беспилотник ВСУ нанес удар по Белгороду, пострадали три человека Женщину со множественными ссадинами руки и двух мужчин, у которых предварительно диагностировали акубаротравмы, для обследования бригады СМП транспортируют в городскую больницу №2 г.