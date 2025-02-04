Погоня со стрельбой в Зеленодольске: водитель «Лады» протаранил патрульную машину

Накануне вечером в Зеленодольске на улице Заводская водитель за рулем автомобиля «Лада» 9-й модели не подчинился требованию сотрудников Госавтоинспекции остановиться и продолжил движение, создавая аварийную ситуацию на дороге.
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