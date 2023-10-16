ЦАХАЛ завил о задержании 40 разыскиваемых лиц, среди них 20 боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильская контрразведка Шин Бет и Министерство нацбезопасности провели совместные рейды минувшей ночью, в ходе которых арестовали 40 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, среди них около 20 членов радикального палестинского движения ХАМАС.
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