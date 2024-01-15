Google Play Store в Индии блокирует приложения Binance и OKX по требованию FIU

Популярный интернет-магазин приложений Google Play в Индии удалил из своего ассортимента приложения для торговли криптовалютами Binance и OKX после того, как правительство предъявило им обвинения в нарушении нормативов.
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