В Югре все больше детей-сирот воспитываются в семьях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апреля, ФедералПресс. На встрече с уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой губернатор Югры представила практики региона по работе с гражданами в кризисной ситуации, помогающие сохранить детей в семье.
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