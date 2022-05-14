Самат Смаков: «Алматинцы в турнирной таблице не на своем месте»

Главный тренер столичного «Жениса»Самат Смаков высказался по поводу матча «Кайрата» против «Астаны»: «В последнее время «Кайрат» не радует своих болельщиков победами и стабильностью.

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