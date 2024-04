Не воруй у русских: Америка сама подпишет приговор доллару

Пятидолларовая купюра в огне© CC BY 2.0 / Mike Poresky Роман Серов Авторитетное на Западе издание The New York Times раскрыло читателям довольно очевидный факт: конфискация российских активов и передача их Украине оставит Вашингтон без ценнейшего рычага давления на мир - американского доллара.