Абхазия уступила России и начала принимать обещанные законы

А НКО они собираются изгнать? Или опять - и нашим и вашим? Споём и спляшем. Не может тут так быть, живут за счёт того, что я у себя дома плачу за свет бешенные деньги, а транжирят свет за мой счёт.

Sergiy Che

Там ещё смешнее - в Абхазии находится гигантская Ингурская ГЭС построенная при СССР, которая давала столько электроэнергии, что хватало с головой всей Абхазии (где электричество местным стоило чуть ли не как при Совке - 2 копейки киловатт)) но и 60% выработанного продавали Грузинии!! Так как не было русского персонала (во первых)) и в Абхазии неконтролируемый майнинг биткоинов вышел за все разумные пределы им стало этого НЕХВАТАТЬ (хотя заводов-фабрик они новых не строят)))