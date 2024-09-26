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Русская весна

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Абхазия уступила России и начала принимать обещанные законы

Абхазия уступила России и начала принимать обещанные законы

Громкий скандал с гордой республикой Абхазия, которую Россия громко и демонстративно сняла с 1 сентября частично с довольствия (были урезаны трансферты на выплату повышения зарплат абхазским бюджетникам) — тихо закончился.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
А НКО они собираются изгнать? Или опять - и нашим и вашим? Споём и спляшем. Не может тут так быть, живут за счёт того, что я у себя дома плачу за свет бешенные деньги, а транжирят свет за мой счёт.
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16 час.
Sergiy Che
Там ещё смешнее - в Абхазии находится гигантская Ингурская ГЭС построенная при СССР, которая давала столько электроэнергии, что хватало с головой всей Абхазии (где электричество местным стоило чуть ли не как при Совке - 2 копейки киловатт)) но и 60% выработанного продавали Грузинии!!  Так как не было русского персонала (во первых)) и в Абхазии неконтролируемый майнинг биткоинов вышел за все разумные пределы им стало этого НЕХВАТАТЬ (хотя заводов-фабрик они новых не строят)))
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11 час.
Анфиса Иванова
Это они от испуга от предложения грузин помириться....!
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10 час.

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