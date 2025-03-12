К 85-летию со дня окончания «Зимней войны» между СССР и Финляндией

Николай Берлизов

Хорошая статья, своевременная, но, несколько неполная. «Зимняя война» сорвала планы англо-французского вторжения в СССР. План интервенции против СССР был разработан штабами Англии и Франции не позднее 1939 года, когда в Сирии и Ливане было создано французское командование генерала Вейгана, для удара по Закавказью. Об этом писал в своих мемуарах сам генерал Вейган, собиравшийся «сломать хребет СССР». (M. Weygand. Memoires. T.III. Paris. 1950, p.51). Англо-французское командование планировало два удара против СССР. Первый – по Кавказу (бомбёжки Бакинских нефтепромыслов, ввод Средиземноморской эскадры адмирала Дарлана в Чёрное море, удар французских и турецких войск), второй – по Мурманску, где должны были высадиться английские войска. Да, да, они это планировали ДО начала «Зимней войны», а не после, как принято сочинять нынешними псевдоисториками-антисоветчиками. При этом интервенция должна была проводиться под видом помощи «маленькому и слабому государству», подвергшемуся агрессии со стороны СССР. Роль маленького и слабого государства отводилась Финляндии, правительство которой должно было всеми силами провоцировать СССР на военный конфликт, а организовав его – измотать Красную армию на линии Маннергейма до начала англо-французской «помощи». Такой ход событий обсуждала французская «Фигаро» ещё до начала Финской войны. Об этом сообщают и опубликованные документы кабинета министров Государственного архива Великобритании. (История Второй мировой войны. Т.3. 1974. С.43-48) Судя по всему, изначально негласно планировались совместные действия с Германией, которая бы закрыла центральное направление, поэтому в Мюнхене в 1938 году Гитлеру дали карт-бланш на раздел Чехословакии, а в августе 1939 года сорвали переговоры о военной взаимопомощи с СССР (и параллельно вели такие же переговоры с Гитлером) и отдали немцам Польшу. Гитлера продвигали к нашим границам. Планы R.I.P и MA6 (последние версии плана совместной англо-французской агрессии против СССР) сорвал прорыв линии Маннергейма Красной армией в феврале и капитуляция финнов в марте 1940 года. Финны явно готовились к провокации в Майниле. Скрытая мобилизация финской армии началась в феврале 1939 года. В августе 1939 г. в Финляндии под видом манёвров началась мобилизация резервистов. 8.10.1939 г. был объявлен дополнительный призыв резервистов. Еще 28 сентября 1939 года, то есть ровно за два месяца до обстрела нашей погранзаставы в Майниле, Государственный Совет Финляндии постановил провести эвакуацию гражданского населения Выборгской губернии. Эвакуация была проведена в октябре 1939 года, то есть, опять же, минимум, за месяц до Майнильского инцидента и начала боевых действий. http://terijoki.spb.ru/history/templ.php?page=evac1939-2&lang=ru Это подтверждают мемуары самого Маннергейма, в которых сказано буквально следующее: «6 октября была отмобилизована вся система войск прикрытия, после чего воинские части немедленно были передислоцированы в приграничные районы. На Аландах также разместили один гарнизон. Принимая во внимание подготовительные мероприятия русских в районе, близком к границе, я предложил 11 октября провести учения резервистов, на которые личный состав призвали с помощью повесток, врученных каждому персонально. Начавшиеся 14 октября учения в прикрытой форме соответствовали всеобщей мобилизации. Приграничные районы освободили, и часть населения городов, находившихся в опасной зоне, перевели в другие места. Когда войска были направлены на места своего сосредоточения, народ Финляндии мог с большей надеждой ожидать грядущего развития событий». https://istoriya-kg.ru/index.php?option=memoirs&view=article&Itemid=kg-mannergeim-ob-oseni-1939 При этом стоит вспомнить, что мобилизационные мероприятия в СССР начались только после Майнильского инцидента... Нужно также помнить, что провокации на советско-финской границе финны проводили непрерывно с 1922 года, причем интенсивность провокаций резко выросла в 1938-39 годах, когда англо-французские кураторы Маннергейма «дали отмашку» на развязывание войны. В свете этого утверждение автора обсуждаемой статьи о том, что «Причиной вооруженного конфликта стало желание советского руководства отодвинуть государственную границу от Ленинграда» выглядит, мягко говоря, по-детски. «Зимняя война» была спровоцирована правящими кругами Великобритании и Франции для легализации открытого вторжения в СССР. Точно также, как правящими кругами США, Великобритании, Франции и ФРГ была спровоцирована Специальная военная операция РФ в 2022 году!