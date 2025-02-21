Овчинский: более 215 старых домов демонтировали по реновации за 2024 год

С момента начала программы реновации в Москве было снесено более 560 домов старого жилого фонда. Более трети из них, а именно 216, были демонтированы в 2024 году, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.