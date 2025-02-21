Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Есть и третий путь,арестовать элиту Европы и жить спокойнодBloomberg: Европе...
  • Eduard
    Граждане должны бытт в приоритете,а не пьяная воензина жируюзая в мирное время!Bloomberg: Европе...
  • Eduard
    На Европу никто нападать не собирается скорее наоборот!Bloomberg: Европе...

Овчинский: более 215 старых домов демонтировали по реновации за 2024 год

Овчинский: более 215 старых домов демонтировали по реновации за 2024 год

С момента начала программы реновации в Москве было снесено более 560 домов старого жилого фонда. Более трети из них, а именно 216, были демонтированы в 2024 году, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх