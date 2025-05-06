Антон Кравец: В мае 2025 года создадут реестр должников по алиментам, по паспорту можно будет перевести через банк не более 100 тысяч рублей и введут обязательную маркировку товаров

В мае 2025 года создадут реестр должников по алиментам, по паспорту можно будет перевести через банк не более 100 тысяч рублей и введут обязательную маркировку товаровПодробнее об этих и других законах, вступающих в силу, – в карточках.
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