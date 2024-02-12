Сотрудники Собчак получили до 7,5 лет колонии строгого режима

Их обвиняли в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха".Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»--> Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кирилла Суханова.
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