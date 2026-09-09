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Два балкона пятиэтажки загорелись в Рубцовске из-за неосторожного курения

Два балкона пятиэтажки загорелись в Рубцовске из-за неосторожного курения

Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров В Рубцовске днем 8 сентября произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Громова.

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