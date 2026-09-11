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stroim21

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Типовой проект дома: когда он экономит бюджет, а когда превращается в индивидуальный

Типовой проект дома: когда он экономит бюджет, а когда превращается в индивидуальный

Когда речь заходит о строительстве собственного дома, многие начинают с просмотра готовых вариантов. Это понятно: хочется быстрее увидеть будущий дом, оценить планировку, представить, как расставится мебель.

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