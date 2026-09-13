Бежали, бросив танки и броню: хуситы показали разгром противника

В сентябре хуситы начали наступление и добились определённых успехов на поле боя в Йемене. Этому способствовало несколько факторов: организованность и военная мощь самих хуситов, а также разрозненность их оппонентов, отсутствие единого антихуситского лагеря.
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