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В Швейцарии обокрали часовой музей Ulysse Nardin

В Швейцарии обокрали часовой музей Ulysse Nardin

РЕН ТВ В Швейцарии в ночь на 14 сентября группа людей проникла в частный музей часовой компании Ulysse Nardin в городе Ле-Локль и похитила несколько коллекционных часов.

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