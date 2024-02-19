В феврале 2024 года в регионах России активно проводится операция "Чистые стёкла"

В феврале 2024 года операция «Чистое стекло» будет активно проводиться по всей России". Мы говорим не о водителях, у которых грязные окна, мы говорим о водителях, которые любят тонировать окна своих автомобилей или зашторивать их.
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