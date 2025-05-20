Чудо-гол Кисляка спас серию ЦСКА. Какие теперь расклады на третье место в РПЛ

«Локомотив» не удержал 2:0. ЦСКА вырвал 2:2 с «Локомотивом», хотя перед перерывом летел 0:2 – это камбэк в последнем московском дерби сезона! ЦСКА летел 0:2: с травмой Бистровича и привозом Файзуллаева На 10-й минуте «Локомотив» повел: навес с фланга Сергея Пиняева – прямо в голову Дмитрию Воробьеву, тот классно отклеился от Виллиана Роши и головой занес мяч в дальний угол.