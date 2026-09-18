Полиция поймала юного члена ОПГ в причастности к крупной афере в Смоленской области

К смолянину преступник добирался из Москвы, чтобы в столице перечислить кураторам похищенные средства через криптообменник 18-летний житель Ставрополья вступил в ОПГ и оказался причастен к хищению денег у смоленского пенсионера, теперь он предстанет перед судом.