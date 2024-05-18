Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Девять государств-членов ЕС взбунтовались против насаждения педерастии

Девять государств-членов ЕС взбунтовались против насаждения педерастии

Девять государств Европейского Союза (Болгария, Чехия, Хорватия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Венгрия) не подписали декларацию о поддержке сообщества половых извращенцев LGBTIQ+ (запрещённого в РФ), которую представила государствам-членам Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, сообщает flux24.

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