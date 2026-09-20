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Фицо: Украина совершила огромную ошибку в апреле 2022 года, не подписав мирное соглашение с РФ

Фицо: Украина совершила огромную ошибку в апреле 2022 года, не подписав мирное соглашение с РФ

Власти Украины в 2022 году совершили ошибку, когда пошли на поводу у русофобских стран Запада и не подписали мирный договор.

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