Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону, в котором не постеснялся высказать свою позицию относительно политики США и ЕС в вооруженном конфликте с Россией.
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