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"Чем закончат русские всем уже и так понятно": После слов премьера Венгрии о судьбе России в США начался сущий кошмар

"Чем закончат русские всем уже и так понятно": После слов премьера Венгрии о судьбе России в США начался сущий кошмар

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону, в котором не постеснялся высказать свою позицию относительно политики США и ЕС в вооруженном конфликте с Россией.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
не люблю  такие  пышные, но пустые  заголовки статей. Ах, &quot; в США начался  сущий  кошмар&quot;. Да  99%  жителей  США  и не слышали ни разу  о Венгрии ми о речах Орбана. А верха  США  просто не обращают внимания  на  Орбана -  ну,говорит он там что-то, да  и ххх с ним.
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Александр Почекунин
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16 час.
Зинаида Антонцева
Потери, которые понесет Россия, может искупить только возврат   всех своих исконно русских городов и селений.
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14 час.

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