"Чем закончат русские всем уже и так понятно": После слов премьера Венгрии о судьбе России в США начался сущий кошмар

Владимир Алтайцев

не люблю такие пышные, но пустые заголовки статей. Ах, " в США начался сущий кошмар". Да 99% жителей США и не слышали ни разу о Венгрии ми о речах Орбана. А верха США просто не обращают внимания на Орбана - ну,говорит он там что-то, да и ххх с ним.