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Тренер «Копенгагена» об ЛЧ: «Нам удалось удивить. Мы не просто боремся за выход в плей-офф – наша судьба находится в собственных руках»

Тренер «Копенгагена» об ЛЧ: «Нам удалось удивить. Мы не просто боремся за выход в плей-офф – наша судьба находится в собственных руках»

Главный тренер датчан высказался после ничьей с «Баварией» (0:0). «Нам пока нечему радоваться. Сделаем все возможное, чтобы завершить дело против «Галатасарая».

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