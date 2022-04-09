Опелка о полуфинале Хьюстона против Кириоса: «С ним никогда не знаешь, что тебя ждет. Но я должен подавать лучше, чем когда-либо»

Рейлли Опелка поделился впечатлениями от выступления в Хьюстоне. На пути к полуфиналу американец обыграл Митчелла Крюгера и Гейса Брауэра.

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