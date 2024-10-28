Полузащитник "Манчестер Сити" Родри выиграл "Золотой мяч"

Полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри стал обладателем "Золотого мяча". В голосовании он обошел футболистов "Реала" Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, а также одноклубника Эрлинга Холанда.