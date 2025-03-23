Президент Чехии: Украина не имела шансов на победу даже в ходе контрнаступления

ВАЛЕРИЙ

Так этому шизоиду, петру-павлу в одном флаконе, надо тогда признать то, что он - тварь, приложил руку к уничтожению как шароварников, так и русских солдат, скупая по всему миру снаряды и поставляя их в руину! После чего отправиться в Гаагу, и сесть в камеру имени Милошевича.