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Президент Чехии: Украина не имела шансов на победу даже в ходе контрнаступления

Президент Чехии: Украина не имела шансов на победу даже в ходе контрнаступления 2023 года Украина не имела шансов на победу, это было ясно даже в 2023 году, когда ВСУ готовились к контрнаступлению, надеясь выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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Комментарии
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Олег Иванович
Да неужели! Смотри как заговорил!!!
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17 час.
ВАЛЕРИЙ
Так этому шизоиду,  петру-павлу в одном флаконе,  надо тогда признать то, что он - тварь, приложил руку к уничтожению как шароварников, так и русских солдат, скупая по всему миру снаряды и поставляя их в руину! После чего отправиться в Гаагу, и сесть в камеру имени Милошевича.
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17 час.
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