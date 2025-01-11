Гениальные способы применения банок из-под детского питания в быту. Только не в мусорку

Детское питание продается в очень удобных стеклянных баночках, которым можно придумать целое множество полезных применений! Мы собрали 6 доказательств того, почему вам никогда больше не следует выбрасывать эти банки.
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