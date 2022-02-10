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ЧМ-2022. Женщины. Квалификация. Франция – Мали, Южная Корея сыграет с Сербией и другие матчи

Сегодня стартует квалификационный турнир чемпионата мира 2022 году среди женских сборных. Матчи проходят в Осаке, Белграде, Вашингтоне и Доминиканской республике.

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