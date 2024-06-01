МВД Грузии возбудило дело после нападения на офис партии Саакашвили

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на центральный офис оппозиционной партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" в Тбилиси.
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