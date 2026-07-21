Grid Metals и Avenir Minerals заключили соглашение по освоению запасов цезия в Канаде

Канадская разведка-добычная компания Grid Metals и структура Avenir Minerals (дочернее предприятие золотодобывающего гиганта Agnico Eagle Mines) подписали 21 июля 2026 года окончательное соглашение о создании совместного предприятия для освоения месторождения цезия Falcon West в провинции Манитоба.
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