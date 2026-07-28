Ущерб Wildberries может превысить 300 млрд рублей

После ударов по складам маркетплейса Wildberries в нескольких городах потенциальная стоимость утраченных товаров продавцов могла достичь 290 млрд рублей: первые две атаки оценивались в 150–170 млрд, новые — ещё в 100–120 млрд.
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