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Фестиваль Культуры ШОС

Фестиваль Культуры ШОС

Ключевая идея фестиваля — «Диалог цивилизаций: Единое пространство ШОС». Русский национальный балет «Кострома» представил Россию на Фестивале культуры стран ШОС Мероприятия прошли в рамках программы туристической и культурной столицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025-2026 годах.

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