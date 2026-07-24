Фестиваль Культуры ШОС

Ключевая идея фестиваля — «Диалог цивилизаций: Единое пространство ШОС». Русский национальный балет «Кострома» представил Россию на Фестивале культуры стран ШОС Мероприятия прошли в рамках программы туристической и культурной столицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025-2026 годах.
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