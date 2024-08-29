Стало известно, когда в самолетах, поездах и на судах появится интернет

Уже заключены соглашения с РЖД и «Аэрофлотом» С 2027 года россияне смогут пользоваться спутниковым интернетом в самолетах, поездах и судах, сообщила в интервью РИА Новости Ксения Лазаренко, директор по разработке лазерных терминалов компании «Бюро 1440».