Стало известно, когда в самолетах, поездах и на судах появится интернет

Уже заключены соглашения с РЖД и «Аэрофлотом» С 2027 года россияне смогут пользоваться спутниковым интернетом в самолетах, поездах и судах, сообщила в интервью РИА Новости Ксения Лазаренко, директор по разработке лазерных терминалов компании «Бюро 1440».
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