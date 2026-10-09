Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ирина Роднина: «гордость и краса партии» на пороге 80-летия

Ирина Роднина: «гордость и краса партии» на пороге 80-летия

И снова здравствуйте, любители абсурда. Сегодня у нас на повестке — Ирина Константиновна Роднина.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анатолий Сазонов
Анатолий Сазонов

Ладно! Что и говорить,но И.Роднина великая спортсменка и она заслуживает по отношению к себе уважительного отношения.У меня другой вопрос и это то,что может быть нам надо наконец расстаться со сталинским наследием(я ничего не имею против И.В.Сталина),а именно присвоения в искусстве званий"народный и заслуженный".Просто диву даёшься обилию русофобов и предателей носящих это некогда почётное звание.Черкасов ,Грибов,Бернес,Утёсов,Орлова и другие-то это действительно были народными любимцами и в депутаты не лезли.И как сейчас ровнять с ними Устюгова,Смолякова,Серебрякова,Пугачёву и других,которые показали своё гнилое нутро при проведение СВО.Они с народом в своих званиях или им полагается только высокие пенсии, гонорары и триумфальное погребение на Новодевичьем кладбище?!

Профиль пользователя Павел Б
Павел Б

Не понятно, почему постоянно пиарят бывшую фигуристку ? Престарелую.. с признаками Альцгеймера..Даже сняли убыточный фильм за пол миллиарда ! Почему все годы не упоминают о её бывшем муже и партнере по катанию Александре Зайцеве ? Он что внёс меньше вклада в успех , в победу ?

Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуков

Нужен закон об ограничении сроков избрания в Думу, чтобы небыло пожизненных избранных. Я так думаю. А о предложении автора о том что уже пора бы задвинуть выдвиженцев, которых там хватает, можно только мечтать.

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Олигархам нужен такой состав ГД. Если туда пустить нормальных людей, то на второй день выйдет Закон о полной национализации всех стратегических предприятий и отраслей России. А этим платят хорошую зарплату и ещё скорее говорят что надо и как делать. Не более того!