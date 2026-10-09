Ирина Роднина: «гордость и краса партии» на пороге 80-летия

И снова здравствуйте, любители абсурда. Сегодня у нас на повестке — Ирина Константиновна Роднина.
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Ладно! Что и говорить,но И.Роднина великая спортсменка и она заслуживает по отношению к себе уважительного отношения.У меня другой вопрос и это то,что может быть нам надо наконец расстаться со сталинским наследием(я ничего не имею против И.В.Сталина),а именно присвоения в искусстве званий"народный и заслуженный".Просто диву даёшься обилию русофобов и предателей носящих это некогда почётное звание.Черкасов ,Грибов,Бернес,Утёсов,Орлова и другие-то это действительно были народными любимцами и в депутаты не лезли.И как сейчас ровнять с ними Устюгова,Смолякова,Серебрякова,Пугачёву и других,которые показали своё гнилое нутро при проведение СВО.Они с народом в своих званиях или им полагается только высокие пенсии, гонорары и триумфальное погребение на Новодевичьем кладбище?!
Не понятно, почему постоянно пиарят бывшую фигуристку ? Престарелую.. с признаками Альцгеймера..Даже сняли убыточный фильм за пол миллиарда ! Почему все годы не упоминают о её бывшем муже и партнере по катанию Александре Зайцеве ? Он что внёс меньше вклада в успех , в победу ?
Перед выборамми была надежда что у ЕР хватит ума не включать в список престарелых и некомпетентных, но увы и ах.
Нужен закон об ограничении сроков избрания в Думу, чтобы небыло пожизненных избранных. Я так думаю. А о предложении автора о том что уже пора бы задвинуть выдвиженцев, которых там хватает, можно только мечтать.
Олигархам нужен такой состав ГД. Если туда пустить нормальных людей, то на второй день выйдет Закон о полной национализации всех стратегических предприятий и отраслей России. А этим платят хорошую зарплату и ещё скорее говорят что надо и как делать. Не более того!
...кто она, и что делает в думе?
болеющих за Россию там нет!
Задвинуть надо не только её.
почему они до сейпоры катаются на прежних засллугах...