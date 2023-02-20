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Глава МВД рассказала, как мы можем защищаться

«Давление на Молдову усиливается», – заявила министр внутренних дел Ана Ревенко, согласно которой наблюдаются элементы «нетрадиционной войны», целью которой является давление на правительство и изменение демократического курса Республики Молдова.

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