Как изменились рыболовные лески и шнуры: взгляд изнутри индустрии

Порой кажется, что живешь с устоявшимися понятиями десятилетиями, а мир вокруг меняется незаметно. Долгое время я мыслил о рыболовных нитях довольно примитивно: есть монофильная леска, она же просто «жилка», и есть «плетенка» — шнур, сплетенный из волокон.