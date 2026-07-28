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Туризм и География

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Как изменились рыболовные лески и шнуры: взгляд изнутри индустрии

Как изменились рыболовные лески и шнуры: взгляд изнутри индустрии

Порой кажется, что живешь с устоявшимися понятиями десятилетиями, а мир вокруг меняется незаметно. Долгое время я мыслил о рыболовных нитях довольно примитивно: есть монофильная леска, она же просто «жилка», и есть «плетенка» — шнур, сплетенный из волокон.

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