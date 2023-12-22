В колледже на 2-й Фрезерной открылась выставка арт-объектов

На отделении «Ландшафтная архитектура и флористика» колледжа «26 КАДР» открылась масштабная выставка, на которой свои работы представили будущие флористы – ученики курса дополнительного образования «Арт-Ботаника».
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