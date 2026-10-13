Смертельное ДТП с байкером на Канавинском мосту: детали

Столкновение мотоцикла с автомобилем Livan при перестроении отбросило байкера на встречную полосу, где он врезался в ещё одну легковушку и погиб на месте.
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