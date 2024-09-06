Руководители Китая и африканских стран призвали к укреплению сотрудничества в сфере государственного управления

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Руководители Китая и африканских стран в четверг призвали к укреплению сотрудничества в сфере государственного управления на встрече высокого уровня, состоявшейся в ходе саммита Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.