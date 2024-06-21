Около 3,5 тысячи арт-объектов продано за первые недели работы выставки на Никитском бульваре в Москве

На Никитском бульваре столицы успешно прошел арт-маркет "Искусство рядом", который является частью фестиваля "Лето в Москве".
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