В ночь на понедельник, 19 октября, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области температура местами опустится до нуля и ниже, а наиболее вероятные первые заморозки в центре города ожидаются 20 октября.
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