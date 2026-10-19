Министерство труда Самарской области подготовило законопроект, который с 2027 года вводит для трудовых мигрантов ежемесячный НДФЛ от 12 048 до 17 068 рублей в зависимости от категории, а также обязательные платежи за каждого ребёнка-иждивенца от 6 024 до 8 534 рублей.