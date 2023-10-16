В РФ введут геномную идентификацию для некоторых категорий иностранных граждан

В России планируют расширить перечень тех, кто должен проходить обязательную геномную регистрацию. К ним предлагается отнести иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приезжают на работу, в целях получения образования, вида на жительство.
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