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Свежие комментарии

«Когда играем, родители стол накрывают». Путешествие на север Казахстана – ради хоккея

«Когда играем, родители стол накрывают». Путешествие на север Казахстана – ради хоккея

Как я уже писал в предыдущем тексте, я давно хотел посетить матчи ДХЛ (Денисовской хоккейной лиги). Даже не столько из-за экзотичности географии или уровня игры, а потому, что, на мой взгляд, это любительский турнир с самой красивой формой.

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