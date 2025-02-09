«Когда играем, родители стол накрывают». Путешествие на север Казахстана – ради хоккея

Как я уже писал в предыдущем тексте, я давно хотел посетить матчи ДХЛ (Денисовской хоккейной лиги). Даже не столько из-за экзотичности географии или уровня игры, а потому, что, на мой взгляд, это любительский турнир с самой красивой формой.