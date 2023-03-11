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Карелин о допуске фехтовальщиков: «Любая возможность должна быть нами использована, чтобы вернуть свое законное место в мировой конкуренции»

Александр Карелин высказался о допуске российских фехтовальщиков к международным стартам. «Любая возможность должна быть нами использована для того, чтобы вернуть свое законное место в мировой конкуренции.

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