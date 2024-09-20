МЧС напомнило татарстанцам об опасности осеннего периода для водителей маломерных судов

В Татарстане начинается сезон повышенного риска происшествий с участием маломерных судов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнила временно исполняющая обязанности заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.
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