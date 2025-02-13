Россиян научили промывать нос без вреда для здоровья

Промывать нос надо специальными растворами и без усилий, чтобы не создавалось давление на уши, посоветовала оториноларинголог, заместитель главного врача клиники «ЛОР центр», кандидат медицинских наук Анна Нестерова.
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